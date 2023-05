Tennis, Vavassori dopo aver sconfitto Kecmanovic: “La mia sensazione è di felicità pura”

Doopo l’incredibile vittoria arrivata contro l’ex numero 1 del mondo Andy Murray, e conquistando per la prima volta l’accesso ad un Master 1000, Andrea Vavassori ha ottenuto anche la sua prima vittoria in carriera, nei singoli incontri, a livello Slam. L’azzurro ha infatti battuto, dopo 5 ore e 10 minuti, il numero 37 al mondo, il serbo Miomir Kecmanovic, con il punteggio di 5-7 2-6 7-6 (8) 7-6 (3) 7-6 (9).

Ecco le sue parole in conferenza stampa a fine gara: “La mia sensazione ora come ora è quella di felicità pura. E’ stato un match durissimo, non so neanche come abbia fatto a vincere, visto che nel terzo set avevo i crampi. Quest’anno sono riuscito a vincere tante partite in condizioni fisiche complicate e il lavoro che ho fatto con il mio nutrizionista e il mental coach mi è stato molto utile per gestire la situazione, considerando che la sfida è stata lunga e impegnativa. Alla fine, ero più lucido di Kecmanovic. Lui nel quinto set si è sentito male e ha vomitato”.

Ed ancora: “Voglio dare continuità alla mia attività in doppio, dal momento che l’obiettivo è quello di vincere uno Slam e di entrare in top-10. Questa partita, per certi versi, mi ricorda quella di Marrakech contro Jaume Munar. In quel caso avevo avuto i crampi, per via dell’impegno anche in doppio. Sono riuscito a vincere il tie-break, annullando due match-point e aggiudicandomi il confronto nel terzo set (6-4) in rimonta. Un match che mi è stato molto utile. Indubbiamente questo livello è frutto dell’esperienza e del percorso in doppio, visto che a 18 anni ero assolutamente un giocatore normale. Kecmanovic? Non penso che a livello Slam si possa parlare di favorito, sarà una partita alla pari. Bisognerà vedere come starò fisicamente e vedrò di prepararla al meglio“.