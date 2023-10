Tennis, Swiatek: “Non ci sono favoriti alle Finals, con Vondrousova non sarà facile”

La campionessa del Roland Garros 2023 Swiatek ha analizzato la sua stagione in vista delle Wta Finals: “Oggi ho avuto l’opportunità di allenarmi per la prima volta sul campo centrale per 45 minuti. Domani contro Vondrousova non sarà facile. Abbiamo giocato sempre in condizioni diverse. Il suo stile di gioco è diverso dagli altri, è molto costante nei colpi. Ha già vinto uno Slam e sa come gestire la pressione. Non so se sono una delle favorite. Può succedere di tutto in queste partite. In questa stagione ho vinto tornei importanti e uno Slam. Non sarà facile ripetere le scorse stagioni”.