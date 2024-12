Max Purcell è stato sospeso provvisoriamente dalla International Tennis Integrity Agency (ITIA) dopo aver ammesso di aver violato le regole antidoping utilizzando un metodo proibito. La sanzione è iniziata il 12 dicembre 2024. La durata di questa sospensione volontaria non è stata specificata dalla ITIA, che ha pubblicato questo comunicato: “L’International Tennis Integrity Agency (ITIA) conferma che il tennista australiano Max Purcell ha scelto di sottoporsi a una sospensione provvisoria volontaria ai sensi del Tennis Anti-Doping Programme (TADP). Per Purcell è vietato giocare, allenare o presenziare a qualsiasi evento di tennis anzionato dai membri dell’ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Fédération Française de Tennis, Wimbledon e USTA) o da qualsiasi associazione nazionale”. Purcell ha ammesso di avere violato l’articolo 2.2 del regolamento del programma antidoping che riporta: “Il doping è definito come l’uso o il tentato uso da parte di un giocatore di una sostanza proibita o di un metodo proibito, a meno che il giocatore non dimostri che tale uso o tentativo di uso è coerente con una TUE (esenzione a fini terapeutici, ndr) concessa in conformità all’articolo 4.4″.

La carriera di Purcell

Il 26enne australiano ha vinto il titolo del doppio agli Us Open 2024 e a Wimbledon 2022, attualmente è 12° nel ranking del doppio e 102° in singolare. Ha disputato, e perso, una sola finale a livello Atp in singolo contro Taylor Fritz (Atp 250 Eastbourne 2024). Ha partecipato alle Atp Finals di doppio di quest’anno con il compagno Jordan Thompson uscendo in semifinale.

Il precedente di Swiatek

Lunedì 12 agosto 2024, prima di partecipare al WTA 1000 di Cincinnati, la polacca è stata sottoposta a un test antidoping fuori competizione ed è risultata positiva alla trimetazidina (TMZ). Per Swiatek, la contaminazione è avvenuta tramite il LEK-AM, un farmaco a base di melatonina che la giocatrice assumeva per contrastare gli effetti del jet lag. Swiatek ha dovuto rinunciare a tre tornei a causa delle sospensione provvisoria. (WTA 1000 Pechino, WTA 500 Seoul e WTA 1000 Wuhan). Swiatek ha dichiarato che il suo medico, specialista in medicina sportiva, le aveva consigliato l’uso del LEK-AM per alleviare gli effetti del jet lag causati dai suoi frequenti spostamenti. Tuttavia, a sua insaputa, il prodotto era contaminato con trimetazidina (TMZ). Il LEK-AM, classificato come medicinale in Polonia e reperibile in farmacia, non riporta TMZ tra gli ingredienti, rendendo impossibile per Swiatek sospettarne la contaminazione. L’ITIA ha concluso che la contaminazione non dichiarata del LEK-AM fosse, con maggiore probabilità, la causa della positività di Iga Swiatek. L’ITIA ha stabilito che Swiatek non aveva palesemente ignorato un rischio significativo. Di conseguenza, è stato accettato che la violazione non fosse intenzionale.