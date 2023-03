Tennis, Pietrangeli: “Giocatori hanno troppe distrazioni. Forse sono troppo ricchi, beati loro”

“Stanno giocando bene, sono un po’ distratti, magari qualcuno si è fatto male troppo spesso, però mentre per tanti anni siamo stati mantenuti dalle donne adesso abbiamo una fortissima squadra maschile e spero che non si distraggano perché le distrazioni sono tante. Non so, forse sono un po’ troppo ricchi. Non è una critica, beati loro, hanno mille distrazioni, vivono in un’epoca che forse non hanno ben capito quanto fortunata. Vale anche nel calcio. Già il fatto che giochi dovresti accendere un cero alla Madonna e loro hanno questa grande fortuna in questo momento, in mezzo a questo marasma, guadagnano una barca di soldi”. Lo ha detto Nicola Pietrangeli a margine della consegna del premio Bearzot a Napoli, dove riceverà un premio speciale alla carriera. “Berrettini? Sta bene – ha aggiunto – è bello, giovane, ricco, è fidanzato pure con una bella ragazza meglio di così come può stare”. E sugli Internazionali ha continuato: “Se lo sapessi andrei a scommettere al botteghino, certo abbiamo buone possibilità di andare avanti. Spero che un italiano vinca al più presto un grande slam. C’è Sinner che è il migliore e poi è un tedesco, è un capoccione”.