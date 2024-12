Sono quattro i tennisti italiani che scenderanno in campo nella giornata di lunedì 30 dicembre per quanto riguarda i tornei che inaugurano la stagione 2025. Matteo Berrettini sarà impegnato a Brisbane contro il beniamino di casa Thompson, mentre a Hong Kong disputeranno il proprio match Luciano Darderi (opposto al serbo Kecmanovic) e Lorenzo Sonego (che sfida Nakashima), oltre a Francesco Passaro impegnato nelle qualificazioni contro Yevseyev. Infine, Lucrezia Stefanini farà il suo esordio nel main draw a Auckland contro la danese Tauson. Di seguito programma e orari.

Programma Atp/Wta Brisbane

PAT RAFTER ARENA

Ore 02:00 – (Q) Hon vs (WC) Birrell

Non prima delle 03:30 – (8) Thompson vs Berrettini

a seguire – (Q) Hanfmann vs (2) Dimitrov

Non prima delle 09:30 – Erler/Mies vs (WC) Djokovic/Kyrgios

a seguire – Jabeur vs Zheng

SHOW COURT 1

Ore 02:00 – Michelsen vs O’Connell

a seguire – V. Kudermetova vs Stearns

a seguire – X. Wang vs (Q) P. Kudermetova

Non prima delle 07:30 – Lehecka vs (3) Rune

a seguire – Potapova vs (Q) Bogdan

SHOW COURT 2

Ore 02:00 – (6) Tabilo vs (Q) Bonzi

a seguire – Kalinina vs Y. Wang

a seguire – (Q) Todoni vs Bucsa

a seguire – Yuan vs Rus

COURT 10

Ore 02:00 – Kichenok/Sorribes Tormo vs Andreeva/Shnaider

a seguire – Rinderknech vs (Q) Nishioka

a seguire – Navone vs Jarry

Programma Atp Hong Kong

CENTRE COURT

Ore 07:00 – (8) Darderi vs Kecmanovic

a seguire – Sonego vs Nakashima

Non prima delle 12:00 – Norrie vs Tien

COURT 1

Quarto match dalle 05:00 – Safiullin vs Marozsan

COURT 2

Ore 04:00 – Passaro vs Yevseyev (qualificazioni)

Programma Wta Auckland

STADIUM COURT

Ore 23:30 – (Q) Stefanini vs (5) Tauson

a seguire – (4) Sun vs Marino

a seguire – (7) Osaka vs (Q) Glushko

Non prima delle 6:30 – Li vs Stephens

a seguire – (8) Volynets vs E.Andreeva

GRAND STAND

Ore 23:30 – Niemeier vs (Q) Hibino

a seguire – Pera vs (Q) Jimenez Kasintseva

a seguire – (Q) Romero Gormaz vs Grabher

Dove vedere i quattro tornei in tv

La diretta televisiva dei tornei di Brisbane, Auckland e Hong Kong è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibili inoltre una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante i tornei, poi, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco dei tornei ATP e WTA. In alternativa, anche Sportface.it seguirà gli eventi, accompagnando per tutto l’arco della settimana i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti e le parole delle protagoniste.

Programma United Cup

LUNEDI’ 30 DICEMBRE

00:30 – Gran Bretagna vs Argentina

03:00 – Grecia vs Kazakistan

07:30 – Polonia vs Norvegia

10:00 – Cina vs Germania

Dove vedere la United Cup in tv

L’evento sarà trasmesso in esclusiva su SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre), che seguirà tutte le partite dell’Italia, oltre a una selezione di altre sfide della fase a gironi, e l’intera fase finale. Sarà invece possibile seguire ogni singolo incontro di tutte le sfide della United Cup sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT).