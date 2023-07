Tennis Europe All Round, Satta vola in finale

La seconda edizione del Tennis Europe All Round Sport & Wellness Generali | Roma giunge all’ultimo atto. Nella giornata di sabato si sono disputate sui campi in terra rossa dell’All Round Sport & Wellness di Roma, le semifinali dell’evento internazionale under 16 maschile e femminile “Category 2”. Il circolo che ospita l’unica manifestazione del circuito Tennis Europe presente nella capitale è stato caratterizzato nella penultima giornata di gare da una grande presenza di pubblico, che ha potuto ammirare un tennis di altissimo nelle due partite più attese della giornata. Nel match che ha aperto il programma sul Campo Centrale, Mihailo Trivunac ha eliminato la testa di serie numero 1 Federico Gargano imponendosi in tre set con lo score di 6-3 2-6 6-4. Per il problema avvertito al polso della mano destra, la numero 1 del mondo Oliwia Drozdz è riuscita a disputare un solo set contro la numero 6 del seeding Eleonora Toneva, prima di dover gettare la spugna sul risultato di 6-1 1-0. In finale, la bulgara affronterà Ksenia Ruchkina, testa di serie numero 2, vittoriosa su Sofia Rachel Kocisova per 7-5 6-0. Sarà invece Niccolò Satta a contendersi il titolo maschile con Trivunac. Premiati anche i vincitori del doppio.

Satta vola in finale: la dedica è speciale – “Dedico la vittoria a mia nonna, che è scomparsa a 80 anni pochi giorni prima della mia partenza per Roma”. Queste le parole di Niccolò Satta al termine del match con Pietro Briganti, che ha regalato all’atleta del Circolo Tennis Zavaglia di Ravenna la prima finale dell’anno. Il match non si è concluso nel modo sperato, con Briganti costretto al ritiro sotto 4-5 nel primo parziale. “Pietro è un amico e mi dispiace che la partita sia finita in questo modo – spiega l’allievo di Francesco Rametta al termine del match –. Ha lottato tanto per arrivare in semifinale, ma alla fine aveva troppo dolore per continuare. Lui aveva iniziato molto bene, poi io sono stato bravo a rimettermi in partita. Sono contento di aver conquistato la finale, ma sicuramente mi sarebbe arrivarci in un altro modo”. Una settimana da incorniciare per il romagnolo: “Il livello a Roma è abbastanza alto, ma fin da subito sono riuscito ad esprimere il mio miglior tennis. Sono felicissimo di essere arrivato fino a qui”. E sul prossimo avversario sottolinea: “Lo conosco bene, gioca tutti i punti al massimo e si carica molto in campo. L’ho già battuto una volta nella Coppa a squadre under 14, ma lui è cresciuto molto. Darò il massimo per vincere”. Nel tabellone femminile, si è interrotta l’avventura della testa di serie numero 1 Oliwia Drozdz, costretta al ritiro nel secondo set con Eleonora Toneva. Vince ancora invece Ksenia Ruchkina, che ha chiuso il match con Sofia Rachel Kocisova con il punteggio di 7-5 6-0 grazie ad un’incredibile serie di 10 giochi consecutivi.

Il doppio premia gli azzurri Gargano ed Egitto – Nel tabellone di doppio maschile arriva una grandissima soddisfazione per i siciliani Federico Gargano ed Enrico Egitto, che nella finalissima del torneo hanno avuto la meglio sui numeri 1 del seeding Jonathan Ekstrand e Antoni/Sikora per 6-1 4-6 10/8. Per la coppia azzurra si tratta del secondo trionfo stagionale in doppio dopo il titolo vinto la scorsa settimana a Biella. Dominio nella finale femminile per le numero 1 del tabellone Kostancja Dylag e Ksenia Ruchkina, che hanno avuto la meglio sulla coppia numero 4 Ofeliya Derboyan e Sofiya Guzova con il punteggio di 6-4 6-3.