Tennis, Challenger Lima 2023: Luciano Darderi trionfa in finale, nuovo best ranking

Luciano Darderi ha conquistato il titolo del torneo Atp Challenger di Lima 2023, andato in scena sulla terra rossa della capitale peruviana e dotato di un montepremi da 80.000 dollari. Il giocatore italo-argentino classe 2002 ha battuto in finale l’argentino Mariano Navone con il punteggio di 4-6 6-3 7-5, dopo aver battuto sempre in tre set il cileno Alejandro Tabilo in semifinale. Con questa vittoria Darderi ritocca il proprio best ranking: l’attuale numero 137 del ranking mondiale da domattina salirà intorno alla posizione numero 124.