Sinner vince il Miami Open 2024, Meloni: “Straordinario, grazie per aver portato il Tricolore in alto”

“Straordinario Jannik Sinner che vince nella finale dell’Atp Masters 1000 di Miami diventando il numero 2 del mondo. Grazie per le emozioni che ci hai regalato e per aver portato il Tricolore ancora più in alto. Auguri Campione!“. Recita così il post su Instagram della premier Giorgia Meloni, che ha voluto celebrare la grande vittoria di Jannik Sinner, laureatosi campione del Masters 1000 di Miami 2024.

Tra i tanti complimenti arrivati a Sinner, non è mancato neppure quello del presidente del Coni, Giovanni Malagò, che sui social ha scritto: “La storia già gli appartiene ma lui continua a riscriverla. Un Sinner stellare diventa il primo azzurro a vincere il Miami Open, il primo a mettere in bacheca due Masters 1000 e il primo numero 2 al Mondo, ranking migliore di sempre per il #tennis tricolore. Difficile trovare nuovi aggettivi per un campione senza confini. Continua a farci sognare, Jannik“.