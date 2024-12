La tennista russa, al centro del gossip ormai da settimane per la sua relazione con l’italiano, fa sentire la sua voce.

Settimane di silenzi, in cui a parlare erano le foto sui social e non certo i diretti interessati. Per Jannik Sinner e Anna Kalinskaya gli ultimi mesi sono stati quelli del chiacchiericcio costante.

I due non hanno mai voluto ostentare la loro relazione, salvo l’eccezione del bacio agli Us Open, ed hanno sempre provato a avere un certo riserbo. Questo però ha avuto anche un effetto contrario: accendere ulteriormente la curiosità di semplici appassionati e paparazzi. Così l’assenza della tennista russa agli ultimi trionfi di Sinner è stata letta come un indizio sulla fine della loro relazione o come una possibile crisi in atto.

Interpretazione avvalorata anche dalle vacanze da single che la 26enne ha fatto dopo la chiusura della sua stagione tennistica, tra Mosca e Miami. Proprio là, negli Stati Uniti, dove sempre indiscrezioni non confermate, raccontano sia stata raggiunta da Sinner per un incontro chiarificatore e che avrebbe portato alla pace, con tanto di cena romantica in occasione del compleanno della Kalinskaya.

Il tutto, come detto, senza che dai due arrivasse una parola per confermare o smentire i tanti rumors che li hanno visti protagonisti. Ora però la tennista russa ha rotto il silenzio e la sua frase ha tirato in ballo proprio Sinner.

Sinner, la Kalinskaya attacca i serpenti del circuito

Anna Kalinskaya ha parlato durante l’ultima puntata del vlog della collega connazionale Daria Kasatkina e ha fatto un riferimento esplicito ai ‘serpenti’ presenti nel circuito.

“Siamo onesti – le sue parole – nel circuito ci sono molti serpenti“. Una frase che ha fatto subito pensare a Jannik Sinner e a quanto accaduto durante la serata dei SuperTennis Awards quando è stato intervistato, insieme a Berrettini, da Chiambretti. Il presentatore ha chiesto proprio se ci sono serpenti tra i colleghi e Sinner ha dribblato la domanda con un “questa non l’ho capita“, frase accompagnata da un sorriso. Ora la Kalinskaya ha tirato fuori proprio i serpenti presenti nel mondo del tennis e le interpretazioni sulla sua fase si sono sprecate.

C’è chi crede che il riferimento è a chi continuamente fa gossip sulla coppia e agita le acque parlando di una crisi o una vera rottura in atto. Ma c’è anche chi ritiene che la frase sia indirizzata a chi – Kyrgios su tutti – non perde occasione di attaccare Sinner. Chiunque sia il destinatario, le parole della Kalinskaya sono una vera e propria bordata.