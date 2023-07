Sabalenka-Jabeur oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2023

Aryna Sabalenka se la vedrà contro Ons Jabeur nella seconda semifinale femminile di Wimbledon 2023, terzo Slam stagionale di scena sui campi dell’All England Lawn Tennis & Croquet Club di Londra. A partire leggermente favorita sarà la bielorussa, che quest’anno ha vinto gli Australian Open e raggiunto il penultimo atto anche al Roland Garros. La tunisina, però, non starà a fare da comparsa, lei che vincendo si qualificherebbe per il secondo anno consecutivo in finale sui prati londinesi.

Sabalenka conduce per 3-1 nel bilancio dei precedenti. La numero due del ranking mondiale si è aggiudicata anche l’unico andato in scena sul verde. Le due, infatti, si sono incontrare proprio a Wimbledon due anni fa. In quell’occasione si trattava dei quarti di finale e Sabalenka riuscì a prevalere in due set abbastanza agevoli. Jabeur proverà a complicarle la vita con le sue variazioni, che potrebbero mandare un po’ in tilt il tennis dell’avversaria. In palio per la vincitrice c’è l’ultimo atto contro una tra l’ucraina Elina Svitolina oppure la ceca Marketa Vondrousova, finalista nel 2019 al Roland Garros.

Sabalenka e Jabeur scenderanno in campo oggi (giovedì 13 luglio). Le due giocatrici sono pianificate come secondo incontro della giornata dalle ore 14.30 italiane (le 13.30 locali) sul Centre Court (al termine di Svitolina-Vondrousova). La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il terzo Slam della stagione attraverso i canali di riferimento Sky Sport Summer (201), Sky Sport Arena (204) e Sky Sport Tennis (205). Sarà disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà la seconda semifinale del tabellone femminile tra Sabalenka e Jabeur garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. Il nostro sito, inoltre, fornirà news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.