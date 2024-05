Roland Garros 2024, prima vittoria slam per Darderi: “Mio obiettivo la top 30”

Prima vittoria in un Grande Slam per Luciano Darderi, impostosi in tre set sull’australiano Rinky Hijikata, al primo turno del Roland Garros: “E’ stata una partita difficile era la mia prima volta in tabellone in uno Slam e dopo una bella stagione le aspettative erano alte. I primi game ero un po’ nervoso poi mi sono sciolto e sono riuscito a sfruttare le palle break che ho avuto a disposizione. Nel terzo set credo di esser salito molto di livello, ho giocato proprio bene, in linea con quello che ho fatto in questa stagione su terra rossa. Sono fiero di quel che ho fatto”, ha dichiarato post match.

“Io lotto sempre, fino alla fine. Quando esco dal campo so di aver dato tutto… non ricordo una partita in cui non ho dato il massimo. Il mio ‘click’ è stato il lavoro fatto sul campo giorno dopo giorno. Nel challenger di Todi ho fatto un bel salto di qualità e già in quel momento, anche se la classifica era più bassa, si vedeva che avevo il livello per far bene anche negli Atp. Non pensavo di vincere subito Cordoba ma già lì ho capito che il livello per far bene c’era. E’ stato un salto sia fisico, sia mentale e ora spero di continuare così e migliorare settimana dopo settimana. Gli obiettivi non mancano, a inizio 2024 puntavo alla top 100, ora sono numero 40. Sogno di entrare in Top 10 ma intanto vorrei provare a chiudere l’anno almeno nei 30”, sottolinea il 22enne di origini argentine parlando del suo costante miglioramento.

Darderi chiude dedicando la vittoria alla nonna che non c’è più: “So che ne sarebbe stata contenta. Non c’è più da sette o otto anni ma è sempre stata la mia prima sostenitrice. Ha sempre creduto in me fin da piccolo”.