Roland Garros 2024, day 6: Italia-Russia 3-0, i 2001 trascinano il tennis azzurro

Il day 6 del Roland Garros 2024 è probabilmente il momento più alto toccato dal tennis italiano in quest’edizione dello Slam parigino. Sono infatti arrivate tre vittorie di grande prestigio, di cui due contro pronostico, che hanno regalato ad altrettanti giocatori azzurri tre pass per gli ottavi di finale e dunque per la seconda settimana. La prima gioia di giornata è arrivata in mattinata, quando una strepitosa Elisabetta Cocciaretto ha disinnescato Liudmila Samsonova (che nei due match precedenti aveva perso un totale di 5 game), imponendosi per 7-6 6-2. L’azzurra ha contenuto le accelerazioni dell’avversaria, beneficiato dei suoi tantissimi errori e mantenuto una grande lucidità fino alla fine, ottenendo il risultato più prestigioso della sua carriera.

Un’altra vittoria l’ha conquistata nell’intervista post match, quando ha fatto breccia nel cuore del pubblico francese tentando di parlare nella loro lingua (cosa che, per citarne uno, Rafa Nadal non ha mai fatto pur avendo vinto 14 titoli – e, per carità, non è una colpa) e sfoggiando un sorriso contagioso. Dopo aver battuto due top 20 – prima di Samsonova, aveva estromesso anche Haddad Maia – Elisabetta sarà chiamata a sconfiggere una top 5 per proseguire il suo percorso visto che la sua prossima avversaria sarà Coco Gauff, particolarmente fortunata negli Slam quest’anno: tutte e 8 le vittorie ottenute (tra Melbourne e Parigi) sono infatti arrivate contro giocatrici fuori dalle prime 30.

La seconda vittoria azzurra ha portato la firma sempre di un classe 2001 ed è arrivata sempre in un confronto Italia-Russia. A metterla a segno è stata uno stratosferico Matteo Arnaldi, capace di mandare al tappeto il più quotato Andrey Rublev e di festeggiare in bellezza la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Prestazione maiuscola da parte dell’azzurro, che ha di fatto “rotto” il russo, letteralmente impazzito al punto da auto-colpirsi con la racchetta, rischiando seriamente di farsi male. Eloquente il punteggio di 7-6 6-2 6-4, così come l’esultanza con la quale ha celebrato insieme al pubblico del Lenglen la vittoria più prestigiosa della carriera, che gli ha regalato i secondi ottavi di finale della carriera a livello Slam (dopo quelli dello US Open 2023). Anche a lui servirà una sorta di miracolo sportivo agli ottavi visto che dovrà vedersela contro Stefanos Tsitsipas, il quale ha fatto un altro sport rispetto al suo avversario odierno, Zhizhen Zhang. 6-3 6-3 6-1 in un’ora e mezza con appena 12 punti persi in battuta.

Infine la vittoria più attesa, quella che tutti aspettavano e che puntualmente è arrivata. Jannik Sinner ha domato con un triplo 6-4 il russo Kotov in un match senza storia, avuto sotto controllo dall’inizio alla fine. Una sola palla break concessa (e annullata), una scorpacciata di palle corte vincenti e l’accesso agli ottavi di finale senza aver perso neppure un set.

“Sono felice di passare al turno successivo, è stata una partita dura, lui è un ottimo giocatore. Ci siamo affrontati di recente e un paio di cose sono cambiate. Per quanto riguarda il tennis, oggi mi sono sentito bene in campo. Fisicamente devo ancora migliorare. E’ importante riposare, soprattutto domani. Cerco di essere preparato per il prossimo turno. È uno Slam molto fisico, cerco di accettare i momenti difficili e di vedere il lato positivo” ha dichiarato il numero d’Italia (e, magari grazie ad un aiuto di Musetti, presto del mondo) dopo una vittoria di routine. Il suo torneo proseguirà contro il beniamino del pubblico di casa, Corentin Moutet, che nella bolgia del Lenglen ha rimontato Ofner, andando sotto 6-4 4-2 ma chiudendola in quattro davanti ai suoi connazionali che intonavano la Marsigliese.

Per quanto riguarda gli altri match di giornata, Carlos Alcaraz ha liquidato in tre set Sebastian Korda nel match della sessione serale, lasciando trapelare segnali convincenti, specialmente dal lato del dritto. Lo spagnolo non si esprimeva a certi livelli da tempo e sembra che stia iniziando a carburare man mano che va avanti nel torneo. Gli altri tre match maschili (Hurkacz-Shapovalov, Dimitrov-Bergs e Shelton-Auger Aliassime) sono stati invece sospesi per pioggia.

Si sono completati, di contro, tutti gli incontri femminili, delineando il quadro degli ottavi della parte alta del tabellone. Iga Swiatek ha festeggiato il suo 23° compleanno con una comoda vittoria ai danni di Bouzkova: al prossimo turno sfiderà Potapova. Bene Ons Jabeur, che ha regolato Fernandez e affronterà Tauson, vittoriosa contro Kenin. Ok infine Vondrousova, opposta alla favola del torneo, Olga Danilovic, partita addirittura dalle qualificazioni e capace di eliminare in due turni consecutivi prima Collins e poi Vekic, ribaltando due match quasi persi.