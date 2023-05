Roland Garros 2023, Swiatek: “Infortunio di Roma? Niente di grave, sono pronta”

Iga Swiatek, numero 1 del mondo e detentrice del trofeo, si era ritirata nei quarti di finale degli Internazionali BNL d’Italia a causa di un infortunio alla coscia destra. La 3 volte campionessa Slam, tuttavia, ha rassicurato tutti i giornalisti presenti in sala stampa e ha dichiarato che sarà normalmente in campo per il primo turno del Roland Garros. “Fortunatamente non si è trattato di niente di grave: mi sono presa qualche giorno di riposo e mi sto ancora riprendendo dall’infortunio alla coscia, ma starò bene per il giorno dell’esordio, questa è la cosa più importante – ha affermato la 21enne polacca –. Da un lato, ovviamente, non è facile infortunarsi sapendo di avere un torneo importante la settimana successiva, ma dall’altro sono molto contenta di aver avuto questi giorni liberi in più: avevo bisogno di tempo per ricaricarmi le batterie. Dall’inizio del torneo di Stoccarda, l’unica cosa su cui mi sono concentrata è stato fare di tutto per giocare al meglio le mie partite. Avevo bisogno di tempo per respirare e pensare ad altro”, ha concluso Swiatek.