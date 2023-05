Roland Garros 2023, gioisce anche Jasmine Paolini: in tre set elimina Sorana Cirstea

Arriva da Jasmine Paolini l’ennesima buona notizia di questo primo turno del Roland Garros 2023 per il tennis italiano. La tennista di Bagni di Lucca ha estromesso dal torneo la testa di serie numero 31 Sorana Cirstea con il punteggio di 7-5 2-6 6-2 in poco più di due ore di gioco. Nonostante la vittoria su una giocatrice compresa nel seeding, il tabellone dell’azzurra non si apre più di tanto: il secondo turno contro la 22enne Olga Danilovic, proveniente dalle qualificazioni, è da non sottovalutare. La serba nella sua giovane carriera ha avuto già numerosi problemi di natura fisica, ma il talento non le manca di certo.

LA PARTITA – Primo set all’insegna dell’equilibrio, con entrambe le giocatrici che si dimostrano per buona parte di esso poco ciniche nei momenti importanti. Palle break non concretizzate nel corso dei primi dieci games, e nel caso della Cirstea sul 5-4 in suo favore equivale anche ad un set point. Sul 5-5 invece arriva la svolta, con Jasmine che strappa il servizio all’avversaria a quindici e poi chiude con il servizio per 7-5.

Nel secondo parziale è la rumena a trovare il primo allungo, andando avanti 3-1. Qui arriva il game decisivo, perché Jasmine non sfrutta quattro palle break nel corso del quinto game e permette all’avversaria di creare un margine di sicurezza. Poi si susseguono alcuni break, ma di fatto Cirstea non teme mai la rimonta e chiude 6-2. Break e contro-break anche in apertura di terza frazione, ma Paolini poi riesce a sganciarsi con quattro giochi di fila che la portano avanti 5-1.