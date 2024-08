VAR e pubblico in movimento: tutte le novità degli US Open 2024

Con il controverso finale di match tra Jack Draper e Felix Auger-Aliassime ancora negli occhi e le semifinali del Masters 1000 di Cincinnati da disputare, la carovana del tennis non perde tempo e si sposta già verso Flushing Meadows. Da lunedì 19 a giovedì 22 agosto andranno in scena le qualificazioni degli Us Open 2024, poi da domenica 26 agosto a domenica 8 settembre si alzerà il sipario sui main draw. A New York, è improbabile che si ripeta l’incidente della sfida anglo-canadese, grazie alla presenza per il secondo anno consecutivo della video review (VR). Quest’anno, il supporto al sistema di chiamata elettronica delle linee sarà esteso a tre nuovi campi, raggiungendo un totale di otto. L’altra grande novità riguarda la possibilità di movimento del pubblico sugli spalti e sui campi secondari durante gli incontri, una libertà senza precedenti per un torneo tradizionale, sperimentata solamente alle Next Gen Finals.

VIDEO REVIEW SU 8 CAMPI

La video review (VR) sarà usata come supporto arbitrale su Arthur Ashe, Louis Armstrong, Grandstand, Campo 17, Campo 5, Campo 7, Campo 11 e Campo 12.

I giocatori potranno contestare alcune decisioni di giudizio dell’arbitro e avranno un limite di tre contestazioni per set, più una aggiuntiva ad ogni tie-break. L’ufficiale della video review e l’operatore video troveranno la visuale migliore, che sarà mostrata sul tablet dell’arbitro e sugli schermi del campo. A determinare la decisione sarà l’arbitro e in caso di prove chiare rimarrà valida la decisione originale.

CHIAMATE RIVEDIBILI

Doppio rimbalzo

Foul Shot

Tocco

Invasione

Disturbo

Errori di punteggio

Tocchi su strutture permanenti

Malfunzionamento del Sistema del Giudice di linea elettronico Quando non c’è una chiamata udibile o luci sulla sedia dell’Arbitro di Sedia e il sistema non è in grado di determinare “Dentro” o “Fuori”, l’Arbitro di Sedia farà la chiamata di linea. Se c’è ancora dubbio sulla chiamata di linea, si può usare il VR per rivedere la chiamata. Devono esserci prove chiare e inconfutabili per prendere una decisione sulla chiamata di linea. Il VR non sarà utilizzato per prendere una decisione su chiamate ravvicinate.



Il sistema sarà a disposizione di arbitro, supervisor e direttore del torneo per valutare anche possibili situazioni di default.

CHIAMATE NON RIVEDIBILI

Violazioni del Codice

Violazioni di Tempo

Falli di Piede

Chiamate di Linea correttamente effettuate dal Sistema del Giudice di linea elettronico

MOVIMENTO DEGLI SPETTATORI

In questo US Open sono state introdotte novità che consentiranno agli spettatori di accedere più frequentemente ai loro posti durante i match, senza dover aspettare i cambi campo.

A seconda del campo e dei settori sarà fatta la distinzione tra “Movimento controllato” e “Movimento libero”

“Movimento Controllato” – I fan possono accedere ai loro posti al termine di ogni game, non solo durante i cambi campo e le pause tra i set.

“Movimento Libero” – L’accesso dei fan è consentito in qualsiasi momento.

POLITICHE SPECIFICHE PER CAMPO

Arthur Ashe Stadium e Louis Armstrong Stadium

Sezioni inferiori: Movimento Controllato

Sezioni superiori: Movimento Libero

Grandstand e Campo 17:

Sezione inferiore (posti individuali): Movimento Controllato

Sezione superiore (tribune): Movimento Libero

Eccezione: Sezioni delle tribune del Campo 17 direttamente dietro il campo: Movimento Controllato

Campi 7, 11, 12:

Grandi tribune sui lati di ogni campo: Ingresso inferiore: Movimento Controllato Ingresso concorso: Movimento Libero quando si sale; Movimento Controllato quando si scende.

Aree rimanenti: Movimento Libero

Campi 4, 5, 6, 8, 9, 14, 15, 16:

Movimento Libero

REGOLE PER LE PARTITE IN TARDA SERATA

Se una partita non è ancora iniziata e non potrà iniziare entro le 23.15, il torneo potrà spostarla su un campo disponibile fissando l’inizio non oltre le ore 23.30. Giocatori, addetti ai lavori e spettatori saranno prontamente informati.

CHIUSURA DEL TETTO SU ARTHUR ASHE E LOUIS ARMSTRONG

Non solo in caso di pioggia, ma anche in eventuali situazioni di caldo estremo, il tetto dei due stadi principali potrà essere chiuso per ombreggiare il campo e mitigare le temperature. Nel momento in cui il direttore opta per la decisione di chiudere il tetto, l’azione sarà effettuata su entrambi i campi. I tempi di chiusura si aggirano intorno ai 7 minuti.

COACHING

Il coaching è consentito dai posti riservati ai team o, nel caso in cui l’allenatore preferisca sedersi in un’altra posizione, dai posti sul lato lungo del campo. Il coaching non è consentito dal lato corto alle spalle dei giocatori.

Il coaching come di consueto può consistere solo in poche parole o brevi frasi quando il giocatore è nella stessa metà campo del tecnico, non sono permesse conversazioni durante il gioco o i cambi campo. Giocatore e coach possono conversare solo durante il time-out medico di un avversario, un toilet break o il cambio abbigliamento dell’avversario, durante una pausa per il caldo o durante un’altra pausa approvata dall’arbitro.

Gli allenatori avranno un tablet che darà loro accesso alle statistiche in tempo reale. In nessun momento della partita potranno mostrarlo al giocatore.