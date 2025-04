Ecco i ranking Atp e Wta aggiornati a lunedì 14 aprile, ovvero dopo dopo il Masters 1000 di Montecarlo vinto da Carlos Alcaraz. Partendo dalla classifica maschile, il gran balzo non può che appartenere a Lorenzo Musetti, splendido finalista nel Principato. Il carrarino sale fino all’undicesima posizione al mondo, a solamente quindici punti dal debutto in top-10. Purtroppo la sua settimana si è conclusa con un infortunio che non gli permetterà di giocare a Barcellona, ma pur senza partecipare al torneo ci sono chances di scavalcare Ruud, che difende punti importanti in Catalogna.

Jannik Sinner continua a mantenere senza patemi la prima posizione, ma ora alle spalle si ritrova Alcaraz, che con la vittoria di domenica si prende la seconda piazza al posto di Alexander Zverev. Bel balzo in avanti anche di Alex De Minaur, mentre oltre a Ruud, perde tanto terreno Stefanos Tsitsipas, che non è riuscito a difendere il titolo. Il greco lo ritroviamo addirittura alla posizione n°16 della classifica questa settimana.

Ranking Atp, la classifica al 7 aprile

Jannik Sinner (ITA) 9.930 punti Carlos Alcaraz (ESP) 7.720 punti (+1) Alexander Zverev (GER) 7.595 punti (-1) Taylor Fritz (USA) 5.280 punti Novak Djokovic (SRB) 4.120 punti Jack Draper (GBR) 3.870 punti Alex de Minaur (AUS) 3.535 punti (+3) Andrey Rublev (RUS) 3.490 punti (+1) Daniil Medvedev (RUS) 3.290 punti (+2) Casper Ruud (NOR) 3.215 punti (-3)

11. Lorenzo Musetti 3.200 (+5)

33. Matteo Berrettini 1.620 (+1)

36. Flavio Cobolli 1.520

42. Matteo Arnaldi 1.340 (-2)

44. Lorenzo Sonego 1.245 (-3)

47. Luciano Darderi 1.154 (+1)

67. Mattia Bellucci 893 (-1)

98. Francesco Passaro 609

Ranking Wta, tutto invariato

Per quanto riguarda il ranking Wta, complice la settimana dedicata alla fase preliminare di Billie Jean King Cup, il tour maggiore ha osservato la sua tradizionale settimana di pausa prima dell’inizio della stagione sul rosso europeo. Nessun cambiamento, quindi, in top-10, con Aryna Sabalenka e Iga Swiatek sempre in prima e seconda posizione, pronte a darsi battaglia da qui a un mese e mezzo prima a Stoccarda, poi a Madrid e Roma, infine al Roland Garros. Jasmine Paolini è per il momento ben salda in sesta posizione, con Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto che completano il tris azzurro tra le prime 100 della classifica mondiale.

Aryna Sabalenka (BLR) 10.541 punti Iga Swiatek (POL) 7.470 punti Jessica Pegula (USA) 6.101 punti Coco Gauff (USA) 6.063 punti Madison Keys (USA) 4.949 punti Jasmine Paolini (ITA) 4.843 punti Mirra Andreeva (RUS) 4.775 punti Qinwen Zheng (CHN) 4.243 punti Paula Badosa (ESP) 3.821 punti Elena Rybakina (KAZ) 3.808 punti

58. Lucia Bronzetti 1.018

89. Elisabetta Cocciaretto 773

148. Martina Trevisan 500 (-2)

151. Lucrezia Stefanini 496 (-2)

152. Sara Errani 492