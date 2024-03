Rafa Nadal si ritira anche da Indian Wells: “Non sono pronto e non posso mentire a me stesso”

Ascoltare il proprio corpo. Rafa Nadal lo ha fatto e ha deciso che per il Masters 1000 di Indian Wells non è ancora pronto. “È con grande tristezza che devo ritirarmi da questo fantastico torneo di Indian Wells. Tutti sanno quanto ami giocare qui. Questo è anche uno dei motivi per cui sono venuto molto presto per allenarmi e cercare di prepararmi”, ha scritto su X lo spagnolo, che nel primo turno avrebbe dovuto sfidare Milos Raonic, ora chiamato all’impegno contro l’indiano Sumit Nagal. “Ho lavorato duramente e mi sono allenato e sapete tutti che ho fatto un test questo fine settimana (esibizione contro Alcaraz a Las Vegas, ndr), ma non mi sento pronto per giocare ai massimi livelli in un evento così importante. Non è una decisione facile, è dura in effetti, ma non posso mentire a me stesso e alle migliaia di fan. Mi mancherete tutti e sono sicuro che il torneo sarà un grande successo”, ha concluso sui social il 37enne spagnolo, che ha vinto il torneo tre volte (2007, 2009 e 2013) e che in queste settimane ha dovuto gestire un problema muscolare dopo il lungo stop per l’infortunio all’anca.

It is with great sadness that I have to withdraw from this amazing tournament at Indian Wells.

Everyone knows how much I love this place and how much I love to play here. That’s also one of the reasons why I came very early to the desert to practice and try to get ready. pic.twitter.com/gmvs5kfGO2

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) March 7, 2024