Queen’s, De Minaur: “Alcaraz è migliorato molto sull’erba, sarà una grande sfida”

De Minaur ha analizzato in conferenza stampa la sfida che lo attende in finale al Queen’s contro Alcaraz dopo aver battuto in semifinale Holger Rune: “Carlos sta trovando il suo equilibrio sull’erba e sta già mostrando il suo miglior tennis. Devo cercare di essere quello che domina e mostrare il mio miglior tennis, solo allora avrò una possibilità. Sarà una grande battaglia”.