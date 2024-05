Prequalificazioni Internazionali d’Italia 2024: Alvisi prima wild card nelle qualificazioni femminili

Eleonora Alvisi è la prima giocatrice delle prequalificazioni a ottenere la wild card per le qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia 2024. Sconfitta da Anastasia Abbagnato per 7-5 6-4 nei quarti di finale del tabellone che concede i pass per i due tabelloni femminili degli Internazionali, la giovane tennista pugliese ha ottenuto tramite ripescaggio il terzo invito utile per il tabellone cadetto. Il ritiro di Matilde Paoletti, fermata da un infortunio muscolare, ha liberato una wild card. Quella per il tabellone dovrebbe andare a Lisa Pigato, mentre per il posto in più è stato effettuato un sorteggio tra le sconfitte nei quarti di finale delle prequalificazioni. In questo caso la fortuna ha aiutato proprio Alvisi, che già lo scorso anno giocò nelle qualificazioni contro la slovena Kaja Juvan (perse 6-2 6-4, ndr). Le quattro semifinaliste sono invece già certe di prendere parte al torneo, ma la vittoria nella giornata di sabato 4 maggio varrà la wild card per il main draw (le sconfitte giocheranno le quali). Ricci-Paganetti e Di Sarra-Abbagnato, le due sfide da seguire con grande attenzione.