Arriva la pioggia e a Miami si fermano le operazioni. Nel Masters 1000 statunitense sono stati interrotti i match tra Monfils e Korda e tra Ruud e Cerundolo. Peraltro la prima sfida è stata oggetto di un bel gesto di fair play da parte di Korda, che ha chiesto e ottenuto di rigiocare un punto che aveva visto Monfils scivolare proprio a causa del cemento bagnato. Dopo l’errore col dritto in precario equilibrio, il francese ha allargato le braccia lamentandosi vistosamente delle condizioni della superficie di gioco. A quel punto Korda va incontro al rivale, con l’appoggio dell’arbitro che annuncia la decisione di far rigiocare il punto alla ripresa della sfida. Monfils e Korda stavano giocando il set decisivo: il primo è finito 6-4 per lo statunitense, mentre il secondo ha premiato il francese col punteggio di 6-2. Gara che sembra invece già indirizzata invece quella tra Ruud e Cerundolo con l’argentino avanti 6-4 5-1.

LE PROSSIME GARE NELL’ORDINE DI GIOCO

La pioggia condiziona il programma. E anche gli italiani. Dopo Ruud e Cerundolo, è in programma la sfida tra Fritz e Walton. A seguire, il match di Matteo Berrettini, che deve vedersela con De Minaur al Grandstand. Dopo Monfils e Korda, allo Stadium, toccherà invece a Jasmine Paolini, impegnata contro Linette. Il terzo match in programma vedrà protagonista Lorenzo Musetti, pronto a sfidare Novak Djokovic. Come fanno sapere gli organizzatori non si giocherà prima delle 20:30 italiane. Bisogna aspettare per vedere gli azzurri protagonisti sul cemento di Miami.