L’azzurra, n.8 del ranking, approda tra le migliori otto dell’ultimo WTA 1000 della stagione dopo il ritiro della danese. Ora la attende la vincente tra Swiatek e Bencic. Con questo risultato Paolini consolida la sua corsa verso le Finals di Riyadh.

Jasmine Paolini continua a spingersi in alto anche in Asia. L’azzurra ha conquistato l’accesso ai quarti di finale del Dongfeng-Voyah Wuhan Open, ultimo WTA 1000 dell’anno, approfittando del ritiro di Clara Tauson nel corso del terzo set. La danese, numero 12 del ranking mondiale e decima testa di serie, ha alzato bandiera bianca sul 3-1 per l’italiana, nel quarto game della partita decisiva.

L’incontro era iniziato in salita per Paolini, che aveva ceduto il primo set 3-6. Poi la reazione: un netto 6-1 nel secondo parziale, quindi il break immediato nel terzo prima dello stop della rivale. “Mi dispiace molto per Clara, stava giocando un gran match ma faceva davvero fatica. Le auguro di rimettersi presto”, ha dichiarato Paolini a caldo, sottolineando la propria sportività.

Grazie a questa vittoria, la toscana si garantisce un altro passo avanti nella Race per le WTA Finals, dove difende la sua posizione davanti a Elena Rybakina. Intanto Paolini, che in Cina ha già raccolto l’ottava vittoria stagionale in singolare – record assoluto finora – attende di conoscere la prossima avversaria: la sfida sarà contro chi vincerà tra Iga Swiatek, numero due del mondo, e Belinda Bencic.

In attesa del singolare, Jasmine tornerà presto in campo anche in doppio accanto a Sara Errani: “Spero che il pubblico che mi ha sostenuto oggi venga a tifare anche per noi, in coppia mi sto divertendo molto”, ha detto con un sorriso.