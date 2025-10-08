Musetti perde contro e viene eliminato al Masters 1000 di Shanghai: per il tennista si è trattata di una chance sprecata, ecco le sue parole.

Lorenzo Musetti è stato eliminato a Shanghai contro Felix Auger-Aliassime agli ottavi di finale e nel post-partita ha espresso tutto il suo rammarico. Il toscano non è riuscito ad evitare il 6-4 6-2 del match a suo sfavore.

Musetti eliminato al Masters 1000 di Shanghai: ko contro Felix Auger-Aliassime

Musetti, dopo la sconfitta contro Auger-Aliassime, ha dichiarato: “Mi aspettavo un grande risultato? Sicuramente ero consapevole di poter fare di più a Shanghai. È una chance un po’ sprecata. Per la Race e per il risultato. Non sarà facile da digerire. Lui ha giocato bene, specialmente al servizio”.

“Lui è stato aggressivo. E allo stesso tempo ha fatto pochi errori da fondo. Io, dal canto mio, ho avuto qualche chance. Lo 0-40 per controbrekkare nel primo set. E qualche 15-30. Ma non sono mai riuscito a ribaltare la situazione per entrare in partita nel secondo. Dal punto di vista nervoso è stato un match gestito male”.

“Questo clima a sfavore – ha aggiunto – me lo sono creato un po’ da solo. Questo mese in Cina non è stato facile, non mi sono mai sentito a mio agio dopo quello che è successo. Questo, nella mia testa, ha influito nonostante ci fossero anche dei tifosi dalla mia parte. Il nervosismo deriva da qualcosa che avevo dentro e mi ha portato fuori strada durante il match”.