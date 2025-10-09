Finale spettacolare alla piscina Komjádi: i magiari vincono la sesta coppa della loro storia grazie ai gol di Manhercz e Vamos nel finale. Ai liguri, trascinati da Buric e Granados, non basta la rimonta fino al 12-11 firmata da Cassia.

La Pro Recco deve cedere il passo al Ferencvaros nella finale di Supercoppa Europea di pallanuoto maschile. Alla piscina Komjádi, gremita di pubblico, i magiari hanno vinto 15-14 al termine di una gara intensa e ricca di emozioni, conquistando così la sesta Supercoppa della loro storia.

La squadra di Sandro Sukno, già detentrice dell’Euro Cup, è stata costretta a inseguire dopo il 4-1 iniziale firmato da Fekete e compagni, ma ha avuto la forza di rimontare fino al sorpasso (12-11) con uno splendido gol di Cassia. Nella fase decisiva però sono saliti in cattedra Manhercz (quattro reti) e Vamos, che a un minuto dalla fine ha realizzato il gol della vittoria.

Per i liguri, trascinati dall’esperienza di Di Fulvio e dalle reti di Buric e Granados, resta la soddisfazione di aver conteso la coppa fino all’ultimo possesso. “Abbiamo dato tutto, ma contro una squadra di questo livello anche un dettaglio fa la differenza”, il commento a caldo di Sukno.

Con questo successo il Ferencvaros, già campione d’Europa nel 2019, 2024 e 2025, porta a sei i trofei in bacheca nella competizione. La Pro Recco, che aveva trionfato nel 2023 battendo il Vasas, resta il club più titolato con 10 Supercoppe.