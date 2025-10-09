La sanzione della Federazione Italiana Nuoto dopo l’episodio avvenuto a Singapore: accolto il patteggiamento delle due atlete, che hanno ammesso le proprie responsabilità. La sospensione, valida da oggi, riguarda tutte le attività federali e sociali.

Benedetta Pilato e Chiara Tarantino dovranno restare lontane dalle competizioni per i prossimi 90 giorni. La decisione arriva dalla Federazione Italiana Nuoto, che – dopo aver ricevuto il via libera dal Procuratore Generale del Coni – ha ratificato l’accordo proposto dalla Procura Federale in seguito alla richiesta di patteggiamento avanzata singolarmente dalle due nuotatrici.

Il provvedimento tiene conto sia delle risultanze dell’inchiesta sia dell’atteggiamento collaborativo mostrato dalle atlete, che hanno riconosciuto le proprie responsabilità. La squalifica decorre dalla giornata odierna e riguarda ogni attività sociale e federale.

Pilato e Tarantino erano finite al centro delle cronache dopo essere state fermate all’aeroporto di Singapore, subito dopo la conclusione dei Mondiali, con l’accusa di furto.