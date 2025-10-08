Francesco Bagnaia sta continuando a riscontrare enormi difficoltà: attenzione a ciò che può cambiare in futuro.

Francesco Bagnaia è un pilota di grande talento, e lo ha dimostrato anche a Motegi in Giappone, dominando l’intero fine settimana e registrando la pole position, la vittoria della Sprint Race e della gara lunga. Purtroppo, però, le difficltà di tuttta la stagione sono immediatamente tornate a Mandalika in Indonesia.

Il pilota italiano della Ducati non è mai riuscito ad andare veloce, neanche per un attimo, e così si è concluso l’ennesimo anno decisamente poco positivo per lui.

Probabilmente il peggiore da quando corre in MotoGP. Una situazione, quella che ha vissuto e che continua a vivere anche adesso, che potrebbe portare Ducati a prendere decisioni drastiche in vista del futuro. Rispetto al passato, infatti, di certo il tre volte campione del mondo non è così tanto certo di rimanere alla guida della propria motocicletta.

Bagnaia, la crisi continua: Ducati potrebbe sostituirlo

Al momento non c’è niente di sicuro, se non che Francesco Bagnaia rimane un pilota del team ufficiale della Ducati almeno fino al termine della stagione 2026. Se però non ci saranno novità di nessun tipo per quanto riguarda la competitività in pista, è tutto tranne che impossibile che ci possa essere un effettivo cambiamento al fianco di Marc Marquez a partire dal 2027. Il primo nome che ci viene in mente è quello di Fermin Aldeguer, attualmente in forze al team Gresini e fresco fresco della sua prima vittoria in MotoGP in Indonesia. Proprio lui, nel 2027, potrebbe prendere il posto di Bagnaia.

Fra le altre cose, a settembre aveva rilasciato dichiarazioni interessanti in riferimento proprio sul suo futuro all’interno della classe regina del motomondiale. Le sue parole ai microfoni di Marca: “Se deve avvenire, meglio che avvenga nel 2027 il passaggio al team ufficiale. In una squadra satellite puoi sbagliare e prepararti per il grande salto. Non credo dunque che questo possa avvenire nel 2026. Meglio comunque non pensarci e focalizzarsi esclusivamente sul presente”.

Ha aggiunto, inoltre, che visto che in questo momento si parla di lui come del futuro della Ducati, spera di esserlo davvero per tanti anni. Insomma, considerando la situazione di Bagnaia e il grande talento dimostrato da Aldeguer in questa stagione, tutto può succedere da adesso fino al 2027. Di certo il mercato piloti si infiamma, e tutto dipenderà da cosa effettivamente potrà accadere il prossimo anno al vertice della MotoGP.