Sport in tv oggi: orari e tutte le info per questo giovedì 9 ottobre
Giornata interessante per lo sport in tv di questo giovedì 9 ottobre: torna in campo Jasmine Paolini e non solo, di seguito le info.
Torna il calcio con gli impegni delle nazionali per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 e non si ferma il tennis. Quest’oggi in campo anche Jasmine Paolini per due appuntamenti: giocherà prima contro Tauson e poi se la vedrà anche in doppio con Errani. Di seguito tutte le info utili.
Sport in tv, tornano le Nazionali e in campo va anche la Paolini nel WTA 1000 di Wuhan: le info
5.00 Tennis, WTA 1000 Wuhan: ottavi di finale singolare e doppio (3° match dalle 5.00, non prima delle 8.30, Paolini-Tauson; 5° match dalle 5.00, dopo un congruo riposo, Errani/Paolini-Andreescu/Yuan) – SuperTennis HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, SuperTenniX, Sky Go, NOW
6.30 Tennis, ATP Masters 1000 Shanghai: quarti di finale singolare e doppio – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Sky Go, NOW, Tennis TV
12.15 Ciclismo, Gran Piemonte: Dogliani-Acqui Terme (179 km) – 14.50 Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN
18.00 Basket femminile, Eurocup: Tresnjevka-Campobasso – YouTube FIBA Basketball
18.00 Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026: Finlandia-Lituania – Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW
19.00 Basket femminile, Eurolega: Galatasaray-Schio – YouTube EuroLeague Women
19.30 Basket femminile, Eurolega: Venezia-Mersin – YouTube EuroLeague Women
20.30 Basket femminile, Eurocup: Sassari – Dubrovnik – YouTube FIBA Basketball
20.30 Basket, Eurolega: Milano-Monaco – Sky Sport Uno, Sky Go, NOW
20.45 Basket, Eurolega: Paris-Virtus Bologna – Sky Sport Basket, Sky Go, NOW
20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026: Cechia-Croazia – Sky Sport Mix, Sky Go, NOW
20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026: Diretta Gol (Scozia-Grecia, Bielorussia-Danimarca, Malta-Paesi Bassi, Cipro-Bosnia Erzegovina, Austria-San Marino, Isole Far Oer-Montenegro) – Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW
21.30 Calcio, Mondiali U20: ottavi di finale, Italia-USA – Rai Sport HD, Rai Play, FIFA+