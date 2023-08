Paolini-Pegula in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Montreal 2023

Jasmine Paolini se la vedrà contro Jessica Pegula negli ottavi di finale del WTA 1000 di Montreal 2023 (Canada), torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città nordamericana. Brava e fortunata la toscana che, dopo aver sconfitto all’esordio la croata Donna Vekic, al secondo turno ha potuto beneficiare del forfait per infortunio della statunitense Madison Keys. Servirà un’altra grande prestazione adesso per tentare di arginare la numero tre del ranking mondiale. Quest’ultima ha bagnato il proprio esordio sul suolo canadese estromettendo in due parziali la kazaka Yulia Putintseva.

Sarà la statunitense a partire con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. Negli ultimi due appuntamenti, infatti, ha raggiunto i quarti di finale sull’erba di Wimbledon e fatto semifinale la scorsa settimana a Washington. Paolini, dal canto suo, ha il morale piuttosto alto, lei che da poco ha conquistato una bella finale sulla terra rossa casalinga di Palermo. Avrà bisogno di tutta la cattiveria messa in mostra in Sicilia per tentare di fare partita pari con Pegula e cercare di guadagnarsi l’accesso ad un prestigioso quarto di finale.

Paolini e Pegula scenderanno in campo domani (giovedì 10 agosto). Il campo e l’orario sono da definire. Gli organizzatori, infatti, devono ancora comunicare la schedule ufficiale per la giornata in questione. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di ottavi di finale tra Paolini e Pegula fornendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.