Juventus-Lecce, Allegri in conferenza stampa: programma, orario e streaming

Alle 12:00 di lunedì 25 settembre Mister Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa alla vigilia della sfida dell’Allianz Stadium che vedrà in campo la sua Juventus contro il Lecce. Tema centrale sarà la sconfitta inattesa e pesante contro il Sassuolo di sabato, ed ancora il turnover che potrebbe esserci in questo turno infrasettimanale. La conferenza stampa di Allegri sarà trasmessa in diretta esclusiva su Juventus TV e sarà disponibile anche su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale e aggiornamenti in tempo reale. Poi gli approfondimenti sulle probabili formazioni delle due squadre.

