Dal 19 al 23 ottobre collegiale al Centro CONI: 24 atleti convocati da Simone Vanni in vista dell’esordio in Coppa del Mondo a Palma di Maiorca

Il fioretto italiano torna a radunarsi. Dal 19 al 23 ottobre il Centro di Preparazione Olimpica del CONI di Tirrenia ospiterà il primo collegiale della nuova stagione, tappa di avvicinamento al debutto in Coppa del Mondo 2025/2026, previsto dal 6 al 9 novembre a Palma di Maiorca.

Il responsabile d’arma Simone Vanni ha chiamato 24 atleti, dodici donne e dodici uomini.

Per il gruppo femminile le convocate sono: Martina Batini, Irene Bertini, Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto, Carlotta Ferrari, Aurora Grandis, Camilla Mancini, Francesca Palumbo, Martina Sinigalia, Elena Tangherlini e Alice Volpi.

Tra gli uomini ci saranno invece Guillaume Bianchi, Alessio Di Tommaso, Damiano Di Veroli, Davide Filippi, Alessio Foconi, Giulio Lombardi, Edoardo Luperi, Filippo Macchi, Tommaso Marini, Tommaso Martini, Lorenzo Nista e Damiano Rosatelli.

A seguire gli azzurri, oltre al CT Vanni, uno staff tecnico e medico composto dai maestri Fabio Galli, Alessandro Puccini, Marco Ramacci, Luca Simoncelli e Marco Vannini, dai preparatori fisici Luca Bonaguidi e Michele Mariotti, dai fisioterapisti Matteo Scodro e Stefano Vandini e dal tecnico delle armi Alessandro Burchielli.

Il ritiro di Tirrenia segnerà dunque l’inizio ufficiale della stagione del fioretto azzurro, che punta a confermarsi tra le eccellenze mondiali in vista dei grandi appuntamenti internazionali.