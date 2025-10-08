Secondo “Bloomberg” il patrimonio di CR7 supera quota un miliardo. Il portoghese: “Non penso a smettere, voglio ancora competere e aiutare la mia Nazionale”

Cristiano Ronaldo riscrive la storia, ma questa volta fuori dal campo. Secondo “Bloomberg” l’attaccante portoghese, oggi 40enne e bandiera assoluta del calcio mondiale, è diventato il primo calciatore miliardario di sempre.

Un record che fotografa il peso globale del marchio CR7, costruito negli anni attraverso ingaggi, sponsor, attività imprenditoriali e un seguito planetario che non accenna a diminuire. Un patrimonio destinato a crescere ancora, visto che Ronaldo non ha alcuna intenzione di fermarsi.

“Per me è un orgoglio giocare in Nazionale – ha dichiarato al ‘Portugal Football Globes’ – Sento sempre i portoghesi al nostro fianco e sono certo che ci qualificheremo ai prossimi Mondiali. Mi piace vincere, aiutare le nuove generazioni e competere con i più giovani. È questo che mi stimola”.

Nonostante i 40 anni, la fame resta intatta: “La mia famiglia mi dice: ‘Hai già fatto tutto, perché vuoi arrivare a mille gol?’. Ma io non la penso così. Credo di poter dare ancora un contributo al club e alla Nazionale. Quando smetterò, lo farò a testa alta, sapendo di aver dato tutto. So che non mi restano molti anni, ma il tempo che ho voglio godermelo al massimo”.