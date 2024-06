Murray: “Ho mal di schiena da 11 anni, ma non l’ho mai sentito così”

Andy Murray ha parlato in conferenza stampa dopo il suo ritiro forzato per infortunio dall’Atp 500 del Queen’s, torneo che ha vinto 5 volte in carriera. “Ovviamente non è stato piacevole – ha spiegato -. Da qualche tempo soffro di mal di schiena, ho perdita di forza alla gamba destra, perdita di controllo, non avevo coordinazione, non potevo muovermi“. Sempre sul match contro Jordan Thompson, durato 5 game, lo scozzese ha aggiunto: “[L’altro ieri contro Popyrin] ero piuttosto dolorante durante la partita, mi ha fatto male fino ad oggi (ieri), ma sono riuscito a controllarlo. Non mi sentivo a mio agio nel giocare, ma sono riuscito a controllarlo. Durante il riscaldamento pre-partita ero piuttosto a disagio, e quando ha fatto le scale per entrare in campo sentivo di non avere la solita forza nella gamba destra“.

Murray ha proseguito: “Non era una sensazione abituale. Nelle prime due palle che ho colpito nel riscaldamento ero fuori coordinazione la gamba destra. Non so esattamente quale sia il problema. So solo che è qualcosa che non avevo mai sperimentato prima. Ho avuto mal di schiena oggi, ieri e negli ultimi 10 o 11 anni della mia carriera, ma non mi era mai successo prima. Non so come sarà il recupero e cosa aspettarmi ora“. Il tre volte vincitore slam ha continuato: “Anche se gli ultimi anni sono sembrati buoni, sono stati duri, molto duri, per il mio corpo. Molti giorni non è stato molto divertente andare ad allenarsi e tutto il resto. Ho provato a superarlo e trovare un modo per scendere in campo e competere a questo livello, ma il tennis è uno sport molto duro“. Non c’è dubbio sulla partecipazione di Murray a Wimbledon, che potrebbe essere l’ultimo torneo della sua carriera se decidesse di non partecipare ai Giochi Olimpici.