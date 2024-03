Miami Open 2024: programma, orari e ordine di gioco venerdì 22 marzo con Sinner

Il programma e gli orari di venerdì 22 marzo per quanto riguarda il torneo combined di Miami. Sarà una giornata molto lunga, con tanta pioggia prevista sui campi di gioco. In teoria tanti gli azzurri impegnati, a partire dal derby tra Sinner e Vavassori sul campo principale. A livello maschile protagonisti anche Cobolli, Arnaboldi, Paolini e Camila Giorgi, in campo nella notte contro la n°1 Iga Swiatek. Ecco tutte le partite in programma.

PROGRAMMA VENERDI 22 MARZO

STADIUM

Ore 17:00 – (3) Gauff vs Podoroska

a seguire – (Q) Vavassori vs (2) Sinner

a seguire – (Q) Seyboth Wild vs (12) Fritz

Non prima delle 00:00 – (1) Swiatek vs Giorgi

Non prima dell’01:30 – Fucsovics vs (3) Medvedev

GRANDSTAND

Ore 16:00 – Badosa vs (2) Sabalenka

a seguire – Shapovalov vs (10) Tsitsipas

a seguire – Zhu vs (5) Pegula

a seguire – Osaka vs (15) Svitolina

Non prima delle 00:00 – O’Connell vs (21) TIafoe

COURT BUTCH BHUCHHOLZ

Ore 16:00 – (5) Rublev vs Machac

a seguire – Murray vs (29) Etcheverry

a seguire – (7) Ruud vs Van Assche

a seguire – Stephens vss (19) Cirstea

a seguire – Avanesyan vs (6) Jabeur

COURT 1

Ore 16:00 – (Q) Hunter vs (20) Navarro

a seguire – Vekic vs (14) Alexandrova

a seguire – (30) Potapova vs Collins

a seguire – (13) Paul vs (WC) Damm

a seguire – (30) Norrie vs Cobolli

COURT 7

Ore 16:00 – (21) Pavlyuchenkova vs Rogers

a seguire – (10) Kasatkina vs (Q) Liu

a seguire – (25) Griekspoor vs Michelsen

a seguire – (22) Jarry vs Draper

COURT 5

Ore 16:00 – (14) Humbert vs Van De Zandschulp

a seguire – Koepfer vs (18) Baez

a seguire – (17) Bublik vs Arnaldi

a seguire – (WC) Shang vs Davidovich Fokina

COURT 2

Ore 16:00 – (12) Paolini vs (Q) Volynets

a seguire – (23) Garcia vs Tomova

a seguire – (Q) Timofeeva vs (26) Noskova

COURT 3

Ore 16:00 – Rus vs (29) Kostyuk

a seguire – (31) Fernandez vs (Q) Arango