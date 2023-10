Masters 1000 Shanghai 2023, i risultati di oggi: Zverev sconfitto da Safiullin, ok Ruud

Appena conclusa una nuova giornata al Masters 1000 di Shanghai con molte sorprese. In scena il primo dei due giorni contenenti il secondo turno del torneo, battute in quali iniziamo a vedere all’opera i top del seeding.

Ben diversa la questione per Alexander Zverev che, dopo le fatiche di Pechino, si inchina al bellissimo periodo di forma di Roman Safiullin, che lo sconfigge per 6-3, 6-1, vendicando la recente finale a Chengdu, dove il russo si era dovuto arrendere in tre set.

Continua la crisi di Holger Rune, dilaniato dai problemi alla schiena che lo portano ad una netta sconfitta ai danni di Brandon Nakashima per 6-0, 6-2. Attualmente il danese è ancora numero 8 della race, quindi virtualmente qualificato alle Finals di Torino, ma dietro di lui incombe l’ombra di Taylor Fritz, che domani sarà in campo proprio a Shanghai.

Casper Ruud invece sembra ritrovare la forma e la continuità, dopo aver mostrato ottime cose a Pechino contro Alcaraz. Il norvegese sconfigge per 7-5, 6-0 Yoshihito Nishioka.

La giornata di domani vedrà invece il ritorno in campo degli azzurri Arnaldi e Sonego, oltre all’esordio di Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, recenti protagonisti della vittoria dell’altoatesino nell’ATP 500 di Pechino.