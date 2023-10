Masters 1000 Shanghai 2023: programma, orari e ordine di gioco lunedì 9 ottobre con Sonego e Arnaldi

Il programma con gli orari e l’ordine di gioco del torneo Masters 1000 di Shanghai 2023 per quanto riguarda la giornata di lunedì 9 ottobre. Due gli italiani in campo negli incontri di terzo turno, si tratta di Lorenzo Sonego, che sfiderà la testa di serie numero 22 Nicolas Jarry sul campo Show 3 come terzo match dalle ore 06.30 italiane, e a seguire vedremo Matteo Arnaldi opposto a Wolf. Di seguito ecco la programmazione completa.

STADIUM COURT

o6.30 (18) Dimitrov vs (13) Khachanov

non prima delle ore 07.30 (WC) Schwartzman vs (7) Fritz

non prima delle ore 12.30 (1) Alcaraz vs (30) Evans

a seguire (4) Tsitsipas vs (32) Humbert

SHOW COURT 3

ore 06.30 (12) Paul vs Fils

a seguire Mannarino o Tseng vs (5) Rublev

a seguire Sonego vs (22) Jarry

a seguire Arnaldi vs Wolf