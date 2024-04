Masters 1000 Montecarlo 2024: Medvedev doma Monfils, avanti Tsitsipas e Ruud. Fuori Rublev

La grande sorpresa di giornata nel Principato di Monaco, dove si sono disputati i match validi per il secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2024, è l’eliminazione di Andrey Rublev. Il campione in carica ha infatti ceduto il passo ad Alexei Popyrin con un doppio 6-4, confermando un momento di grande difficoltà con tre sconfitte nelle ultime quattro sfide disputate e tanti punti in classifica non difesi.

E’ andata meglio a un altro russo, Daniil Medvedev, che ha debuttato con un successo ai danni di Gael Monfils per 6-2 6-4. Il numero 4 del mondo si è ritrovato sotto di un break nel secondo set, ma dopo essersi scosso mentalmente con un acceso battibecco con l’arbitro Layhani ha completato l’opera senza grosse difficoltà. Tutto facile per Stefanos Tsitsipas, che ha triturato Etcheverry con un severissimo 6-1 6-0, e per Casper Ruud, vittorioso sul cileno Tabilo in due comodi set.

Avanti anche De Minaur, finalmente a suo agio anche sulla terra rossa, Khachanov, in rimonta su Cerundolo (4-0 i precedenti), Humbert, che sfiderà ora Sonego, e Hurkacz, alla sesta vittoria consecutiva. Rinviati a domani invece i match Dimitrov-Kecmanovic e Rune-Nagal, interrotti per pioggia a inizio secondo set con Dimitrov e Rune al comando.

