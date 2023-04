Masters 1000 Montecarlo 2023: Sonego, Thiem e Murray entrano in tabellone

Il prossimo grande appuntamento del grande tennis è sulla terra rossa con l’ATP di Montecarlo che aprirà una stagione sul rosso che passerà anche da Roma. Per il torneo di Montecarlo le notizie però non sono buone: dopo i forfait, infatti, di Rafa Nadal, Carlos Alcaraz, Felix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov, Gael Monfils c’è stato anche l’annuncio di Fabio Fognini che per un problema al piede non ci sarà a Montecarlo.

Dopo i tanti ritiri sono entrati nel tabellone principale Thiem e Murray e lo ha fatto, dopo il ko di Fognini anche il nostro Lorenzo Sonego, numero 47 dell’ATP. Hanno invece ricevuto un invito per le qualificazioni che scatteranno domani, sabato, i francesi Luca Van Assche e Benoit Paire.