Masters 1000 Montecarlo 2023, Berrettini: “Inizio di stagione duro, ma ora sto bene e mi sento pronto”

Matteo Berrettini torna vincere una partita nel circuito maggiore dopo tre sconfitte consecutive, e lo fa sfoderando un convincente 6-4 6-2 ai danni di un Maxime Cressy tutt’altro che in forma, apparso del tutto spaesato sulla terra rossa del Principato di Monaco. L’azzurro, che aveva perso all’esordio sia a Indian Wells (per mano di Taro Daniel) che a Miami (battuto da Mackenzie McDonald), ottiene la prima vittoria stagionale in un torneo 1000 e si qualifica per il secondo turno nel Masters 1000 di Montecarlo

“L’inizio dell’anno è stato duro, però ora sono qui per fare quello che mi piace – ha spiegato il numero 22 del mondo ai microfoni dell’ATP –. Devo mettere partite e vittorie nelle gambe, solo così si acquista fiducia e resistenza. Guardando i risultati non posso lamentarmi, mi sono operato alla mano e non è facile recuperare. Quando ci si fa male tante volte, ci vuole tanta energia per recuperare. Adesso sto bene, il serbatoio è pieno e sono pronto a ripartire”.

“Sono contento: questo è un torneo a cui tengo molto visto che vivo qui e in cui ci sono sempre tanti tifosi italiani sugli spalti. Oggi mi attendeva un match difficile – ha proseguto Berrettini –, ma è andata bene e spero di proseguire in questa maniera. Mi piace giocare sulla terra battuta, perchè è la superficie sulla quale sono nato. Quindi la voglia c’è, fisico anche e i risultati arriveranno”.