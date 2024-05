Masters 1000 Madrid, Nadal chiede il punteggio di Bayern-Real durante il match con Lehecka (VIDEO)

Poco importa se stai giocando il Masters 1000 di Madrid per l’ultima volta in carriera e che sei nel bel mezzo del match di ottavi di finale contro Jiri Lehecka. Se sei un tifoso del Real Madrid come Rafa Nadal e in contemporanea i Blancos stanno giocando una semifinale di Champions League contro il Bayern Monaco, devi sapere il risultato. E’ quanto catturato dalle telecamere sul Manolo Santana Stadium, con Nadal che durante la partita si è avvicinato alle tribune per chiedere il punteggio di Bayern Monaco-Real Madrid. “Sono sul 2-2, adesso?” ha poi domandato, assicurandosi di aver capito bene. Di seguito il video.

This is so funny. Rafael Nadal asking for the Real Madrid – Bayern Munich score during his match last night vs Jiri Lehecka. Seems content with the answer being 2-2 pic.twitter.com/kk5nnHBwWM

