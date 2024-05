Masters 1000 Madrid 2024, Rublev in semifinale: “Sto giocando bene e sono concentrato, vedremo venerdì”

Andrey Rublev ha parlato in conferenza stampa dopo aver raggiunto per la prima volta in carriera le semifinali al Masters 1000 di Madrid. Il russo ha battuto in tre set Carlos Alcaraz, ponendo fine a una striscia di 11 vittorie consecutive dello spagnolo sulla terra della Caja Magica. “E’ stato bellissimo giocare con così tanto pubblico, anche se ovviamente tifavano per Carlos – ha spiegato Rublev – Per me è stato molto piacevole, adesso sono stanco ma ho una giornata per recuperare e cercare di affrontare al meglio la semifinale. Oggi non mi sono lamentato durante la partita perchè volevo e dovevo concentrare le mie energie per rimanere concentrato sulla partita, sono contento di come sto servendo in questi giorni e credo che i risultati siano sotto gli occhi di tutti.”

“E’ una vittoria importante per la settimana, non so cosa significhi per il resto della stagione – prosegue il russo – Indipendentemente da come andrà la semifinale il bilancio sarà molto positivo qui a Madrid, ho giocato bene fin dalla prima partita. Adesso cercherò di recuperare al meglio e dare tutto venerdì.” Infine una spiegazione su una palla contesa con il giudice di sedia: “Ho cancellato il segno della palla dopo aver chiesto il challenge, onestamente ho solo chiesto che se c’è una regola che lo vieta allora vorrei che venisse detta prima della partita. Praticamente non ci siamo capiti, ma alla fine se non vengono dette le regole allora può succedere di tutto in campo.”