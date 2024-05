Masters 1000 Madrid 2024: Medvedev si ritira dopo un set per un problema all’inguine, Lehecka in semifinale

E’ durata soltanto 34 minuti l’unica semifinale maschile del Masters 1000 di Madrid 2024 andata in scena nella giornata odierna di giovedì. Daniil Medvedev ha dovuto infatti alzare bandiera bianca al termine del primo set, consegnando a Jiri Lehecka il pass per la semifinale. Chiaramente in difficoltà, il russo ha richiesto l’intervento del fisioterapista dopo cinque giochi per un problema all’inguine e, dopo aver provato a stringere i denti, non ha potuto far altro che ritirarsi.

Lehecka, che aveva mancato due palle break sul 3-3 ma era poi riuscito a strappare il servizio a Medvedev nel turno di risposta seguente, ha quindi vinto il set per 6-4 e si è qualificato anzitempo per la semifinale. A un passo dal ritoccare il proprio best ranking, se la vedrà ora contro Felix Auger-Aliassime, sconfitto in quattro set lo scorso anno a Melbourne nell’unico precedente tra i due.