Masters 1000 Indian Wells 2023: Medvedev vince la battaglia di tre ore con Zverev, ai quarti trova Davidovich Fokina

Medvedev batte Zverev dopo oltre tre ore di gioco nel match valido per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells 2023. 6-7(5) 7-6(5) 7-5 il punteggio al favore del russo, 17 vittorie in fila per il numero 5 del seeding, che ai quarti incontrerà Davidovich Fokina, che ha battuto agilmente Garin 6-3 6-4. Problemi alla caviglia per Medvedev che, dopo una brutta caduta sul 3-3 del secondo set, dovrà fare degli esami per decidere se scendere in campo o no domani contro lo spagnolo.

Match molto combattuto con un Medvedev in difficoltà nel primo set a causa della superficie americana più lenta del previsto. Il russo riesce ad arrivare al tie break salvando tre set point nell’undicesimo game ma paga la poca profondità dei suoi colpi vedendosi costretto a cedere a Zverev nel tie break che finisce 7-5 a favore del tedesco.

Nel secondo set continuano i problemi del russo che si salva due volte in fila andando sotto 40-0 al servizio, 10 palle break non sfruttate in totale da Zverev nel secondo set. Medvedev inizia a salire di intensità dopo il rischio corso e riesce a guadagnarsi una palla break sul 3-3. Nello scambio il russo scivola e resta a terra con la caviglia dolorante. Dopo un medical timeout e una pausa di 10 minuti Medvedev torna in campo zoppicante e inizia a giocare più aggressivo per accorciare gli scambi e riesce a vincere il secondo set al tie break con il punteggio di 7-5.

Terzo set con Zverev che accusa mentalmente il set perso e cede la battua nel terzo game andando sotto 2-1. I game successivi scorrono rapidi senza palle break concesse. Medvedev va a servire per il match e si procura un match point che però spreca con una palla break che si spegne sulla rete. Zverev prende fiducia e riesce a togliere il servizio al russo riportando il set on serve. Il tedesco cala di intensità nel game successivo perdendo la battuta ai vantaggi. Medvedev questa volta non sbaglia e chiude il match tenendo il servizio a 0.