Laver Cup 2023, Borg: “Ho una buona squadra, sarà una partita interessante”

Uno dei due capitani delle squadre della Laver Cup 2023, che prenderà il via nella giornata di domani, è il campione Bjorn Borg, che ha preso la parola in conferenza stampa: “Ho una buona squadra. Abbiamo fatto un buon allenamento tutta la settimana e sarà una partita molto interessante. Purtroppo abbiamo perso l’anno scorso a Londra. È stata una grande delusione. So che questi sei ragazzi sono ansiosi di riportare il trofeo in Europa, ma le persone che verranno a guardare la partita vedranno del buon tennis”.

Tra i protagonisti ci sarà anche il francese Gael Monfils: “Sono lì per rilassare tutti e aiutarli. Questa competizione era nella mia lista dei desideri. Sembra fantastico e sicuramente adoro giocare a questo tipo di formato e competere, avendo spirito di squadra. Sono stato molto lusingato quando ho ricevuto la chiamata, sarò pronto al 100% per fare una bella partita”.

Andrey Rublev è reduce da una buona stagione a livello individuale: “Arthur e io ci siamo allenati e se gioca allo stesso modo penso che abbiamo buone possibilità. Per quanto riguarda Tommy Paul e Frances, penso che le ultime due volte che ho giocato in doppio contro Frances ho perso. Quindi ora è il momento di provare a vincere”.

Casper Ruud, invece, quest’anno ha incontrato qualche difficoltà rispetto all’incredibile 2022: “Gli ultimi due anni per me sono stati davvero entusiasmanti, con alti e bassi come tutti vivranno. Ho provato a consigliare Arthur, visto che giocherà la sua prima partita. L’anno scorso a Londra ero probabilmente ancora più nervoso del primo perché avevamo Roger, Rafa, Novak e Andy che guardavano. Guardare la panchina era motivante, ma anche stressante. Gli ho detto che andrà bene. È fantastico essere tornato. Quando sono arrivato nella mia camera d’albergo e ho indossato la giacca con i colori blu, è stata una bellissima sensazione. Giocare per la squadra europea è speciale”.

“Non ho avuto abbastanza tempo per stare con la squadra, ma sento che hanno fame di cibo per riportare il trofeo in Europa. Ci conosciamo molto bene nel corso degli anni e penso che diventeremo una grande squadra e ci divertiremo molto”, ha detto Alejandro Davidovich Fokina.

“Spero che il mio debutto in Coppa Laver sia migliore del mio debutto in Coppa Davis. Cercherò di fare del mio meglio e imparare da loro. Stanno giocando tutti molto bene, meglio di me, quindi a volte mi siedo in panchina, li guardo giocare e faccio il tifo per loro. È molto bello giocare in questo evento. L’ho visto in televisione in tutti questi anni e sono molto orgoglioso di farne parte”, ha concluso Arthur Fils.