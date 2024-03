Jannik Sinner vince il Masters 1000 di Miami: “Orgoglioso di come ho gestito le situazioni”

“Sono orgoglioso del risultato. Ho cominciato la settimana soffrendo un po’, non ho avuto tanto tempo per adattarmi ai campi. Con il proseguo del torneo mi sono sentito sempre meglio, sono orgoglioso di come ho gestito le situazioni”. Lo ha detto a caldo Jannik Sinner dopo il trionfo al Masters 1000 di Miami in finale contro il bulgaro Dimitrov, successo che lo proietta alla posizione numero due del ranking mondiale: “Cerco di migliorare e godermi il momento, non so se questa sarà l’ultima volta che vivrò questa situazione. Adesso arriva la terra battuta e sarà diverso”.

A Sky Sport: “Le finali sono sempre speciali, quando un giocatore gioca di domenica è un bel risultato. Per me era la terza volta qui, ho gestito al meglio sotto tutti i punti di vista, sono davvero contento. Sono partito non giocando benissimo, poi ho trovato sempre il ritmo. Ho vinto i punti importanti e ha fatto la differenza. Ovviamente Medvedev e Dimitrov sono completamente diversi, ma è questo il bello del tennis, cerchi di trovare la soluzione giusta. Ora c’è la terra, è diverso, di solito ci metto un bel po’ di tempo a trovare il mio ritmo”.

Quindi un messaggio agli italiani: “Buona Pasqua. Vi ringrazio tutti, sento tanta energia da parte vostra. Sto cercando di metterla in campo, in questa settimana ci sono riuscito molto bene. Potete vedere quanto lavoro c’è dietro. La mia mentalità è che senza lavoro non ci saranno mai risultati o ne arriverà uno per caso. Se uno è predestinato per lavorare, i risultati vengono. Grazie a tutti di cuore, ci vediamo in Italia, a Monaco più o meno siamo lì”.