Jannik Sinner non giocherà gli Internazionali BNL d’Italia 2024. Il protagonista più atteso ha ufficializzato il forfait dopo l’infortunio all’anca rimediato nel Masters 1000 di Madrid, dove ha alzato bandiera bianca prima dei quarti di finale. Il cauto ottimismo degli ultimi due giorni è stato cancellato dalla notizia del ritiro, che toglie dunque un altro protagonista alla kermesse capitolina. Sinner non sarebbe sceso in campo prima di venerdì 10 maggio, avrebbe dunque avuto altri sei giorni per recuperare ma evidentemente non sarebbero stati sufficienti o più semplicemente c’è la volontà di non forzare la mano con il rischio di compromettere l’imminente Roland Garros.

“Non è facile scrivere questo messaggio ma dopo aver parlato di nuovo con i medici e gli specialisti dei miei problemi all’anca devo annunciare che putroppo non potrò giocare a Roma. Ovviamente sono molto triste di non aver recuperato, essendo uno dei miei tornei preferiti in assoluto. Non vedevo l’ora di tornare e giocare a casa davanti al pubblico italiano – le parole scritte su Instagram dall’azzurro -. Verrò comunque a Roma per qualche giorno e passerò al Foro Italico. Grazie per i vostri messaggi di supporto che apprezzo tantissimo. Ora lavorerò con la mia squadra e i medici per essere pronto per Roland Garros”.