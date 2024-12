Jannik Sinner è il vincitore del Fans’ Favourite Award, il premio con cui i tifosi eleggono il tennista ATP più amato, per la seconda stagione consecutiva. Un premio che in passato era stato vinto solamente da Rafa Nadal una volta e da Roger Federer in ben 19 occasioni tra il 2003 e il 2021. Una stagione clamorosa sotto il piano dei risultati per il numero uno al mondo, ma anche estremamente complessa dal punto di vista mentale a causa delle ben note vicissitudini inerenti alla positività dello scorso mese di marzo. Diversi coloro che, soprattutto sui social, si sono scagliati nei confronti del tennista nativo di Sesto Pusteria, ma certamente più numerosi coloro che invece sono stati vicini a Jannik, sostenendolo ancora di più in un momento senz’altro difficile.

LE PAROLE DI SINNER

“Voglio solo ringraziare tutti i fan del mondo per avermi votato. Significa molto per me perché i voti vengono da tutti voi, e siete voi la ragione per cui amo giocare a tennis. Il vostro sostegno è stato incredibile durante tutta la stagione”: queste le parole dell’attuale leader della classifica ATP, che proprio in questi giorni ha iniziato a Dubai la preparazione verso la stagione 2025 che inizierà dagli Australian Open.