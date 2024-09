Italia nella storia del tennis: nel 2024 Sinner e Paolini in finale in tutti gli slam

L’Italia del tennis scrive un’altra pagina da record all’interno di un anno senza precedenti. Con la vittoria di Jannik Sinner su Draper nella semifinale degli US Open, il 2024 vede almeno un italiano in finale in ogni torneo dello slam: quella che il numero uno al mondo disputerà a Flushing Meadows si somma alla sua prima storica vittoria agli Australian Open, mentre Jasmine Paolini ha raggiunto l’atto conclusivo al Roland Garros e a Wimbledon. Non è tutto però, perché l’annata straordinaria è condita anche dalle due finali raggiunte in doppio, in Australia e in Francia, da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, e da quella nel doppio femminile sempre al Roland Garros di Sara Errani e la stessa Paolini.

Errani e Vavassori hanno poi portato a casa il primo slam italiano della storia nel doppio misto proprio agli US Open. Ma il 2024 è anche anno olimpico, e la ciliegina sulla torta è arrivata proprio nella rassegna a cinque cerchi a Parigi: Lorenzo Musetti ha agguantato una superlativa medaglia di bronzo, e ancora meglio hanno fatto Errani e Paolini, salendo sul tetto del mondo con la medaglia d’oro. Ma non è ancora finita, perché Sinner giocherà domenica la finale a New York, e a fine anno ci saranno le finali Atp a Torino e quelle Wta a Riyadh, dove il tennis italiano ha tutte le carte in regola per continuare a splendere.