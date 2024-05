Internazionali d’Italia 2024: Passaro stende Griekspoor, Fognini out con Fritz

Francesco Passaro si esalta nuovamente e vola al terzo turno degli Internazionali d’Italia 2024. Il perugino compie l’impresa contro Tallon Griekspoor, vincendo nuovamente in rimonta con il punteggio di 4-6 6-3 7-6(5) in due ore e 22 minuti di gioco. Il classe 2001 sta giocando il torneo della sua vita sulla terra rossa romana, e dopo un inizio stentato ha rimesso in carreggiata il match nel secondo set. Nel terzo parziale nessuno dei due giocatori ha concesso chance di break all’altro, con il tie break come giusto epilogo: qui Passaro è stato per due volte avanti di un mini break per poi farsi rimontare, ma sul 6-5 in suo favore ha chiuso con uno splendido passante di rovescio che ha bucato l’olandese. L’azzurro affronterà ora al terzo turno Nuno Borges, e intanto prosegue con il suo balzo in avanti nel ranking, con già 56 posizioni guadagnate finora che gli varranno il ritorno stabile in top200.

Fuori invece Fabio Fognini, che si arrende in due set a Taylor Fritz. 6-3 6-4 il punteggio in favore dell’americano, che ha offerto una prova molto solida concedendo pochissimo al servizio: zero break e solo due chance nell’ultimo game, prontamente annullate con la battuta. L’andamento dei due set è stato pressoché identico, molto equilibrato fino al break di Fritz che ha chiuso i giochi. Il californiano affronterà ora Sebastian Korda, che ha eliminato Flavio Cobolli, in un derby a stelle e strisce per gli ottavi di finale.