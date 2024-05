Internazionali BNL d’Italia 2024: Swiatek elimina Kerber, Sabalenka piega Svitolina al tie-break del terzo

Giornata di ottavi di finale agli Internazionali BNL d’Italia 2024. Iga Swiatek, numero uno al mondo a livello Wta, avanza in due set eliminando la tedesca Angelique Kerber col punteggio di 7-5 6-3. La polacca, in grande spolvero e capace di alzare il livello nei momenti chiave, sfiderà la numero sedici al mondo Madison Keys, che questa mattina, in una partita già diventata virale per l’irruzione degli attivisti pro-clima che hanno creato scompiglio, ha avuto la meglio della rumena Sorana Cirstea in due set col punteggio di 6-2 6-1 al termine di un ottavo davvero agevole per lei.

In mattinata esce di scena Naomi Osaka per mano di un’altra asiatica, vale a dire la talentuosa e giovane Qinwen Zheng, col punteggio di 6-2 6-4 in favore della cinese, che eliminando l’ex numero uno al mondo giapponese, vola ai quarti di finale dove sfiderà Coco Gauff, che nel frattempo ha dato vita insieme a Paula Badosa a una maratona di alto livello. Il punteggio finale è di 5-7 6-4 6-1, gran rimonta per la statunitense numero tre al mondo che estromette così la spagnola. Victoria Azarenka non fa sconti ed elimina la greca Maria Sakkari in un match che avremmo potuto ammirare anche qualche anno fa: 6-4 6-1 per la bielorussa, che ora se la vedrà contro una scatenata Danielle Collins, che ha spazzato via la rumena Irina Camelia Begu in due set col punteggio di 6-0 6-3.

Grande prestazione di Jelena Ostapenko che esce fuori da un momento complicato in avvio contro la sorprendente Sramkova e vince in rimonta col punteggio di 4-6 6-4 7-6(3): ai quarti attende la numero due al mondo Aryna Sabalenka, che ha avuto la meglio dopo una battaglia durata due ore e ventidue minuti dell’ex numero tre al mondo Elina Svitolina. Nella tarda serata romana parte benissimo l’ucraina, che rivedremo in Italia per i Palermo Ladies Open, e il primo set è della numero 19 Wta col punteggio di 6-4. Nel secondo set sale in cattedra la possente giocatrice bielorussa, che agevolmente con il punteggio di 6-1 trascina tutto al terzo set, dove entrambe in diverse occasioni sembrano a un passo dai quarti, ma con il giusto epilogo del tie-break, dove Sabalenka la spunta 9-7 su Svitolina dopo aver annullato, considerando anche il dodicesimo gioco, ben tre match point.