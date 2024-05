Internazionali BNL d’Italia 2024: Jarry non si ferma più, batte Tsitsipas in rimonta e vola in semifinale

Nicolas Jarry non si ferma più. Il gigante cileno è riuscito ad avere la meglio di Stefanos Tsitsipas in rimonta, avanzando in semifinale agli Internazionali BNL d’Italia 2024, dove domani sfiderà Tommy Paul. Il sudamericano, dopo aver perso il primo set per 6-3, riesce a vincere per 7-5 il secondo e nel terzo set, in una situazione di stallo ed equilibrio, trova il break risolutore nel decimo game, dove sfrutta il quarto match point a favore in risposta per prendersi una semifinale meritata, la prima in un Masters 1000, in un tabellone che nei primi quattro ha ora incredibilmente due cileni.

Primo set che si apre con il break nelle fasi iniziali da parte di Tsitsipas, che strappa il servizio al rivale già nel quarto gioco, non riuscendo a ripetersi nel sesto game, in cui Jarry salva quattro palle del doppio break. In ogni caso, il greco serve molto bene e non perdona nei propri turni di battuta, riuscendo a vincere per 6-3 il primo set. Nel secondo parziale Tsitsipas si smarrisce un po’ ed è il primo a concedere palle break, ma ne cancella due in apertura, poi ottimo il cileno nel salvarsi al settimo game e anche nell’undicesimo, in cui l’ellenico forse non è abbastanza pronto ad approfittarne. Clamorosamente, a quel punto, niente tie-break: Jarry sa che deve spingere in risposta nel tentativo di prolungare il match al terzo set e strappa il servizio a quindici al rivale, portandosi sul 7-5 e dunque allungando la propria permanenza al Foro Italico. Nel terzo set Jarry cede la battuta ai vantaggi ma è eccezionale nel trovare l’immediato controbreak con cui torna on serve, e Tsitsipas comincia a dare segni di nervosismo, fino al clamoroso epilogo. Al quarto match point in risposta il sudamericano strappa il servizio e vola in semifinale agli Internazionali BNL d’Italia, dove sfiderà Tommy Paul.