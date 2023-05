Internazionali BNL d’Italia 2023, Potapova si conferma in forma smagliante: eliminata Cocciaretto

Numero 25 del ranking, ma il suo valore attuale è ben più alto di quello che la sua classifica potrebbe suggerire: Anastasia Potapova, che può vantare 8 vittorie negli 11 match disputati a partire dal WTA 1000 di Miami, spezza il sogno di Elisabetta Cocciaretto al secondo turno degli Internazionali BNL d’Italia. La 22enne moscovita triofa per 6-4 6-4 in 1 ora e 36 minuti e si qualifica per il terzo turno al Foro Italico: prossimo ostacolo, per lei, la connazionale Veronika Kudermetova, contro cui avrà l’obiettivo di rifarsi dopo il ko patito a Madrd.

È stata una partita il cui svolgimento è stato piuttosto irregolare, ma in cui alla fine è venuta fuori tutta l’esuberanza tecnica di una Potapova in forma smagliante, certamente una delle tenniste più calde di questi primi cinque mesi della stagione 2023. L’inizio era stato scioccante per Cocciaretto, che si era trovata subito a rincorrere sulla situazione di 0-3 15-40. Salvate queste due palle del doppio break, però, l’anconitana ritrova fiducia e si scuote: tiene il turno di servizio, conquista il controbreak, depenna alla sua avversaria due occasioni per il 2-4 e impatta sul 3-3. Nel settimo game, arriva addirittura il break di vantaggio per la nostra portacolori, ma la testa di serie numero 23 reagisce proprio nel momento più buio del suo incontro: dal 3-4, sono ben 6 i giochi vinti consecutivamente dalla russa, che chiude sul 6-4 la prima frazione e si porta avanti 3-0 nella seconda, mettendo una serie ipoteca sul match. Cocciaretto non vuole mollare e, vinto il game dell’1-3, si procura poi due occasioni per un controbreak che potrebbe, come nel primo set, rimettere tutto in discussione. Ma questa volta Potapova non si fa sorprendere e, memore di quanto accaduto nel parziale precedente, mantiene altissima la soglia dell’attenzione. Scampato il pericolo nel quinto game, la 25esima forza del ranking allunga addiriturra sul 5-1 e, nonostante un passaggio a vuoto accusato nel momento di servire per il match, chiude 6-4 6-4 un incontro durato 1 ora e 36 minuti.